米アップル社のティム・クック最高経営責任者（CEO）は22日、北京市でメディアの取材に答えた際、「中国のロボット産業の発展は強く印象に残る」と述べ、第15次五カ年計画（2026〜30年）期間の中国でのチャンスについて、「人工知能（AI）に非常に期待している」とし、今後の発展に大きな期待を示した。クックCEOは同日北京で開幕した中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会の開幕式に出席。あいさつの中で「中国には才能あふ