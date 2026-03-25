タレントの鈴木奈々さんは3月24日、自身のInstagramを更新。平成ギャルメイクを披露し、反響を呼んでいます。【動画】鈴木奈々の平成ギャルメイク「現役ギャルの中に紛れても、全く違和感無し」鈴木さんは「平成ギャルメイクが大好評で嬉しいです」とつづり、1本の動画を投稿。メイクだけでなく、金髪のウィッグやストリートカジュアルなファッションに身を包み、平成のギャルを再現しています。鈴木さんも「ギャル時代に戻ったよ