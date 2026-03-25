内外装を刷新！ 知的な進化を遂げた新型「ES」2026年3月20日、レクサスは中国でフルモデルチェンジした「ES」を発表し、中国市場で先行予約販売を開始しました。長年ブランドの中核を担ってきた人気セダンは、はたしてどのような進化を遂げたのでしょうか。レクサス「ES」は、フラッグシップセダン「LS」とともに1989年に北米市場でデビューした、レクサスを代表するミドルサイズセダンです。【画像】超カッコいい！ これがレ