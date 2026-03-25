「ちょい足し給油」なぜNGなの？セルフ式ガソリンスタンド（GS）を利用する際は、ドライバー自ら燃料を扱うため、安全に関する厳格なルールを守る必要があります。一体どのようなことに気を配るべきなのでしょうか。【画像】えっ、見たことない！ これが「給油口の中身」です！ 意外な構造を画像で見る（24枚）まず、給油作業中にスマートフォンなどの電子機器を使用することは控えなければなりません。これは、操作に集中