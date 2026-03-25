日本サッカー協会（JFA）は３月24日、なでしこジャパン（日本女子代表）が６月６日に、大阪のヤンマーハナサカスタジアムで開催される国際親善試合において、南アフリカ女子代表と対戦することと、あわせてテレビ放送も決定したことを公表した。JFAの公式サイトを通じて、ニルス・ニールセン監督は以下のようにコメントしている。「６月の国際親善試合は、チームの強化および来年のFIFA女子ワールドカップに向けた準備として重