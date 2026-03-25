静岡市は3月24日、市内の公営団地で、水道メーター24個の盗難被害が発生したと発表しました。 【写真を見る】正常に設置されている水道メーターと、メーターが取り外された箇所 静岡市によりますと、3月23日午後1時頃、静岡市葵区の県営東部団地の管理者から市に水漏れが発生したと連絡があり、その後、水道メーター10個が外されていることが分かり、市が警察と現場検証した上