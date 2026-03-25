【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,124.06 ▼84.41（3/24）NASDAQ：21,761.89 ▼184.87（3/24） 1.概況 24日の米国市場は主要3指数ともに反落しました。米国・イスラエルとイランの紛争を巡って、終結に向けた交渉の不透明感が投資家心理を慎重化させ、株式市場では売りが優勢となりました。米国のトランプ大統領は23日にイランとの協議が進展しているとの認識を示し、イランの発電所および