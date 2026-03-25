ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が、24日までに自身のインスタグラムを更新し、「最近の加藤家のご飯」と題した手料理の数々を披露した。【写真】「理想的な食卓」加藤綾菜が披露した“最近の加藤家のご飯”投稿では、焼き魚や煮物、野菜料理など、栄養バランスの取れた品数豊富な食卓を公開。「新婚の時みたいに手が込んだのは作れないがカトちゃんの身体の事は一番考えてますぜ」とつづり、夫