【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２４日、ホワイトハウスで記者団に、米国とイランが停戦に向けて「現在交渉中だ」と述べた。その上で「彼らはひどく合意したがっている」と語った。イラン側は交渉を否定しているが、トランプ氏は「イランは核兵器を決して保有しないことに同意した」と改めて主張した。