エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、オープン戦・ドジャース戦前にメディアに対応。日本野球が再び世界の頂点に立つため、提言した。開幕2戦目となる27日（日本時間28日）の敵地でのアストロズ戦でシーズン初先発することが決まっている菊池。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では初めて侍ジャパンのユニホームを身にまとったが、準々決勝で世界一となったベネズエラに敗れた。「道半ばで終わっ