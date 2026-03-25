ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）に同サイトの専門家５７人の投票によるＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）アワード（ＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀監督）の各リーグの受賞者予想を掲載した。「ＭＬＢ最高峰の賞の受賞者を予測するのは必ずしも容易ではない。有力候補が期待通りの活躍を見せる一方で、全く予想外の選手が大きな栄誉を獲得することも少なくない」と断るも、ナ・リーグＭＶＰはドジャースの大谷