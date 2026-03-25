賃貸住宅の退去のタイミングで突然突きつけられる、「思ったよりも敷金が戻らなかった」という現実。初めての一人暮らしでは、「どこまでが自分の責任なのか分からない」「これって普通……?」と混乱したまま請求を受けてしまうケースも少なくない。実際に、マイナビニュース会員500人への調査では、退去時の費用やトラブルで「しまった……!」と感じた経験がある人は42.2%にのぼった。決して珍しい話ではないのだ。実際にあった退