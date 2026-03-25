◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセン今回でラストランを迎えるナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は坂路を単走。長谷川調教師が騎乗し、迫力十分に脚を伸ばして５３秒０―１１秒６をマークした。トレーナーは「非常に雰囲気が良かった。申し分ないと思います」と納得の仕上がりにうなずいた。重賞５勝を挙げ、長きに渡