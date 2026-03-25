【モデルプレス＝2026/03/25】櫻坂46の山下瞳月が3月25日発売の「週刊少年サンデー」（小学館）17号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】櫻坂46山下瞳月、オフ感満載カット◆山下瞳月「週刊少年サンデー」登場圧倒的なダンスパフォーマンスとセンター経験で次世代エースとして存在感を増す山下が少年サンデーに再登場。ゆったりオフな優しい雰囲気のカットを披露している。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】