いつも開けっ放しにしてない！？面倒だからってトイレのフタを開けっ放しにするとヤバい理由 トイレは使ったらフタを閉めるが吉 トイレを使用したあとに、面倒だからといってふたを開けっぱなしにしておく人がいますが、これはやめてください。 開けっぱなしにしていると、便器の中の邪気がトイレ中に放出され、家全体の運気がダウンしてしまいます。 また、ふたを開けっぱなしにして水を流すと、その汚れた水しぶきと一緒にば