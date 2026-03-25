人生の苦悩を軽くするには、どうすればいい？ 人生の苦に向き合って正しい道を歩むこと 人生が苦に満ちているのであれば、その苦悩を軽減していくにはどうしたらいいのでしょうか。そのために導き出されたのが、「四諦（したい）」と「八正道（はっしょうどう）」です。 「諦」は現代では「あきらめる」という意味ですが、仏教的には「明らかにする」という意味を持ちます。 四諦というのは、人生には四苦八苦があることを理解