東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.21高値184.26安値183.63 185.07ハイブレイク 184.66抵抗2 184.44抵抗1 184.03ピボット 183.81支持1 183.40支持2 183.18ローブレイク ポンド円 終値212.84高値212.99安値212.27 213.85ハイブレイク 213.42抵抗2 213.13抵抗1 212.70ピボット 212.41支持1 211.98支持2 211.69ロ&#1254