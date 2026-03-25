東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.35高値9.44安値9.28 9.59ハイブレイク 9.52抵抗2 9.43抵抗1 9.36ピボット 9.27支持1 9.20支持2 9.11ローブレイク シンガポールドル円 終値124.17高値124.36安値123.97 124.75ハイブレイク 124.56抵抗2 124.36抵抗1 124.17ピボット 123.97支持1 123.78支持2 123.58ローブレイ