東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6996高値0.7024安値0.6938 0.7120ハイブレイク 0.7072抵抗2 0.7034抵抗1 0.6986ピボット 0.6948支持1 0.6900支持2 0.6862ローブレイク キーウィドル 終値0.5836高値0.5870安値0.5794 0.5949ハイブレイク 0.5909抵抗2 0.5873抵抗1 0.5833ピボット 0.5797支持1 0.5757