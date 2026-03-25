シカゴ連銀総裁戦争終結後もエネルギー価格は高止まりする可能性 シカゴ連銀のグールズビー総裁は、米イラン戦争終結後もエネルギー価格は高止まりする可能性があると述べた。 米イラン戦争でインフラに損害が生じ、サプライチェーンに変化が生じるため、戦争が終結したとしてもエネルギー価格は高止まりする可能性がある。 利下げを行う前に物価上昇圧力が緩和されるのを確認する