【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領は２４日、対イラン軍事作戦に関し「我々はすでに勝利した。イランは軍事的に消滅した。彼らは死んだ状態だ」と述べた。イランとの停戦に向けた協議では、「交渉でとても優位に立っている」との認識を示した。