【イスタンブール、カイロ共同】イラン原子力庁は南部ブシェール原発の敷地内に24日夜、飛翔体による攻撃があったと明らかにした。国営テレビが同日報じた。死傷者や原発への被害は確認されていない。同原発の敷地内には17日にも攻撃があったばかり。原子力庁は原発を攻撃対象とするのは「国際的な義務や規則に対する明確な違反だ」と批判した。国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は「最大限の自制を求める」と改めて訴