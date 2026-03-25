タレントの矢口真里（43）が25日までに自身のインスタグラムを更新。“ハロプロOG”大集合ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「先日。幕張メッセで行われた『カーボンニュートラルを考える 2026 bySATOYAMA & SATOUMI movement』今年もとてもとても楽しかったです」とつづり始めた。「里田さんとこのまいちゃんと会うのは本当に久しぶりで、かおりと圭ちゃんと4人の楽屋でたわいのない話を沢山していっぱい笑い