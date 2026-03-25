今回は、子どもたちに離婚の意思を伝えたら、返ってきた答えについてのエピソードを紹介します。子どもたちの反応に唖然…「単身赴任中の夫は全然連絡をしてきませんし、家に帰ることもありません。私たちが単身赴任先に行こうとしても、拒否されます。そんなある日、子どもたち名義の銀行口座から、合計60万円引き出されていることに気付きました。後日、このお金は夫がキャバクラや飲み代に使うために引き出したと知り、怒りとい