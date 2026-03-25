サッカーの母国イギリスで迎える北中米W杯前最後の日本代表活動。カタールW杯前からの約4年間、この地で着実に地位を築いてきた男が満を持して森保ジャパンに帰ってきた。MF三笘薫(ブライトン)は昨年9月のアメリカ遠征以来の代表復帰。自身不在のチームを「いろんな選手が入ってきて良い競争ができている」という思いで見ていたというなか、あらためて違いを見せる構えだ。三笘が不在だった10〜11月、日本代表は3勝1分けの無敗