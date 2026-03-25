・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９９６５．１６（＋７１．０１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２６３６．９１（－１６．９５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７４３．９２（＋１７．７２） ・ロシア・ＲＴＳ １１０４．１１（＋１３．９６） 出所：MINKABU PRESS