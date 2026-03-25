・ＮＹダウ４６１２４．０６（－８４．４１） 高値４６４００．８２ 安値４５７６９．６９ ・Ｓ＆Ｐ５００６５５６．３７（－２４．６３） ・ナスダック総合指数２１７６１．８９（－１８４．８７） 出所：MINKABU PRESS