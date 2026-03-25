・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９２．３５ドル（＋４．２２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４４０２．０ドル（－５．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６９２７．４セント（＋２２．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９０．００セント（＋２．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６２．５０セント（