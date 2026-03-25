２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８４．４１ドル安の４万６１２４．０６ドルと反落した。中東情勢を巡る不透明感が全体相場の重荷となり、ソフトウェア関連株に対する売り圧力も高まった。イランに関してはパキスタンなど仲介国が停戦に関与する可能性が意識され、ＮＹダウはプラスに転じる場面があった。停戦交渉への期待感は主力株に対して下支え要因となったようだ。 ＩＢＭ＜IBM＞とセールスフォー