リバプールは24日、エジプト代表FWモハメド・サラーの今季限りでの退団を正式に発表した。1992年6月15日生まれの33歳は17-18シーズンにローマからリバプールに加入。初年度のプレミアリーグで32得点を挙げて得点王に輝いてエースの座を不動のものとすると、在籍9年間で435試合255得点を記録。クラブ歴代3位となるゴール数を記録し、プレミアリーグやUEFAチャンピオンズリーグ、クラブW杯、UEFAスーパーカップ、FA杯、カラバオ