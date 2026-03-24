「ニューバランス（New Balance）」が、ライフスタイルスニーカー「アブゾーブ（ABZORB）」シリーズにフォーカスしたイベント「ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand『履き心地を、読む。』」を渋谷・スクランブル交差点付近の特設スペースで開催する。期間は3月25日から29日まで。【画像をもっと見る】同イベントは、スクランブル交差点に位置する「天津甘栗」隣の特設スペースで開催。「マガジンスタンド」をテーマにした空間