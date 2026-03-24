カネボウ化粧品の洗顔専門ブランド「スイサイ（suisai）」が、ふきとり用化粧水「スイサイ リファイニングトナー」（200mL 2200円、レフィル180mL 1925円※編集部調べ）を、ドンキ・ホーテ、アピタなどの一部店舗およびオンライン限定で発売した。【画像をもっと見る】スイサイは酵素（洗浄成分）配合の洗顔料「パウダーウォッシュ」シリーズをはじめ、毛穴汚れの悩みに向き合うアイテムを多数展開。今回、新たなアプローチと