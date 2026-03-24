「クレージュ（Courrèges）」のアーティスティック・ディレクターのニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）が、同職を退任した。自身のインスタグラムで報告している。【画像をもっと見る】ニコラスはベルギー出身で、ベルギー国立の高等芸術学校であるラ・カンブルを卒業後、ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）が指揮を執っていた「バレンシアガ（BALENCIAGA）」でキャリアをスタート。そ