大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53030+790 （+1.51％） TOPIX先物3607.0+61.0 （+1.72％） シカゴ日経平均先物52420+180 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 24日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの懸念が重荷となるなか、停戦に向けた交渉の本格化が期待されてNYダウは上昇する場面もみられた。