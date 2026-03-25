2025年9月、周南コンビナートで見つかった不発弾は25日午前11時８分に爆破処理が行われる予定です。2025年9月、周南市の出光興産徳山事業所の桟橋付近で浚渫工事に伴う海底磁気探査中に不発弾が見つかりました。見つかったのは長さ120センチ幅40センチ、筒形の250キロ爆弾とみられています。水中での爆破処理は、海底およそ9メートル付近にある不発弾の近くに爆薬を設置、その爆薬を遠隔操作で発火させて不発弾の爆発