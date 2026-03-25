【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２４日、イランの新しい指導部と停戦に向けて交渉していることを明らかにした。「我々は適切な人たちと話をしている」と述べたが、名前などには触れなかった。トランプ氏は、米軍とイスラエル軍がイランの指導者を殺害した結果、事実上の体制転換が果たされたとの認識を示した。「これは体制転換だ。現在の全ての指導者たちが、我々が作戦を始めたときとは全く異なっている」と