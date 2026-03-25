【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２４日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡を巡り、船舶の自由な航行に関してイランから前向きな提案があったことを記者団に示唆した。トランプ氏は、詳細には触れないまま、巨大な金額に相当する「大きな贈り物」をイランから受け取ったと述べた。前日に行われた米国とイランの停戦に向けた協議で相手が申し出たとしている。「私にとっては意味のあることだ。我々は正しい人