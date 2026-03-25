飛行試験が中止となった小型実験機「RV―X」＝25日午前、秋田県能代市宇宙航空研究開発機構（JAXA）は25日、再使用型ロケット開発に向けた小型実験機「RV―X」のこの日の飛行試験を中止した。秋田県能代市の施設で早朝から機体を準備していたが、燃料を注入する管を抜く飛行前の作業で「確認が必要になった」と説明した。当初は7日の飛行を計画したが、天候不順で延期を繰り返していた。ロケットを使い捨てにせず、打ち上げ