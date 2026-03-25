モデルで女優の朝比奈彩（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。高級ジュエリーブランド「ショーメ」からの出産祝いを公開した。「出産のお祝いにとCHAUMETが、ギフトして下さりました」とつづり、フランスの高級ジュエリーブランド「CHAUMET」（ショーメ）のペンダントの写真を公開。「ペンダントの裏には子供の名前、出生体重、手形足形を入れて下さりました」つづった。「世代を超えて、受け継がれるジュエリー」「子