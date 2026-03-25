ミサイル攻撃を受けた現場に駆けつけた緊急対応要員＝24日、イスラエル・テルアビブ/Tomer Appelbaum/Reuters（CNN）トランプ米大統領は24日、イラン側から善意が示され、戦争終結に向けた外交努力の一助となっていることを明らかにした。善意について、トランプ氏は謎めいた「贈り物」と表現した。トランプ氏は「贈り物は今日届いた」と述べた。具体的な内容は明らかにしなかったが、「かなりの額に相当する」もので、「石油・ガ