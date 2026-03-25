世界的な桜の名所として知られるアメリカの首都ワシントンで、春を彩る淡いピンクの花が見頃を迎えています。記者「春の風物詩である桜。ここワシントンでも見頃を迎えました。その美しい光景を見ようと、多くの方が訪れています」ワシントンを流れるポトマック川の周辺には、ソメイヨシノなど3000本以上の桜が植えられています。1912年に日本が日米友好の証として苗木を贈ったのが始まりで、ホワイトハウス周辺は華やかな空気に包