スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』（7月10日公開）より、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」という意味深なセリフが響く最新予告映像が到着した。【動画】遂に姿を現したUAP（未確認空中現象）！『ディスクロージャー・デイ』予告現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグ。『E.T.』や『A.I.』では監督、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では製作総指揮など、50年