戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』より、メイン予告、キーアート、場面写真が解禁。併せて、追加キャストとして、レイザーラモンHGとヒコロヒーの出演も発表された。【動画】『地獄に堕ちるわよ』予告映像が解禁独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。レギュラー番組を抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネ