白洲迅が主演を務め、桜井日奈子がヒロインを演じる4月24日スタートのドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の追加キャストとして、新川優愛の出演が発表された。余命宣告、妻の不倫と悲劇の多重奏に見舞われた葵（白洲）を支える同期社員を演じる。【写真】庄司浩平、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作は、ある日突然余命宣告された夫が、妻