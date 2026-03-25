◆センバツ第７日▽２回戦神村学園―智弁学園（２５日・甲子園）２回戦屈指の好カードとなる神村学園と智弁学園が、８強入りをかけて激突する。神村学園は１回戦で昨年のセンバツを制した横浜（神奈川）を２―０で撃破。勝利の立役者は強力打線をシャットアウトしたエース右腕の龍頭汰樹（３年）だ。上質なコントロールに加えてフォークを自在に操る投球でディフェンディングチャンピオンを６安打に封じ、横浜の最速１５４