ドジャース２４日（日本時間２５日）、米清涼飲料水大手のレッドブルと提携し、レッドブルが球団の公式エナジードリンクパートナーとなると発表した。発表によると、ドジャースタジアムではレッドブルの飲料を売店で販売し、球場限定の特製カクテルも提供する。ベンチ内に専用冷蔵庫を設置し「レッドブル・エナジードリンク」と「レッドブル・シュガーフリー」を用意する。球団マーケティング責任者のローゼン副社長は「この