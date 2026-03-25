約１年９か月ぶりに日本代表に復帰したもののケガにより不参加となったアヤックスＤＦ冨安健洋が自身のＳＮＳを更新した。右膝の負傷による長期離脱から復帰し、今回は約１年９か月ぶりの代表復帰を果たした冨安だが、先発した２２日のフェイエノールト戦で負傷交代。日本サッカー協会は２４日にケガのため日本代表に不参加となったと発表した。その後、自身のＳＮＳにフェイエノールト戦の試合前の写真とともに「Ｉｔ’ｓ