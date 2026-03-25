DCコミックのヒーロー・アクアマンを演じたことでも知られる俳優ジェイソン・モモアと家族が、ハワイ・オアフ島を襲った記録的な豪雨の影響で、自宅からの避難を余儀なくされた。激しい雨と洪水により島の広い範囲で混乱が生じ、ジェイソンが暮らすノースショアも大きな被害を受けたという。USAトゥデイによると、3月20日にはダム決壊の恐れが指摘され、道路が「差し迫った崩壊」の危険にあるとして、数千人が