朝起きたときの腰の重さ、デスクワーク後の肩や首のこわばり。こうした慢性的な体の不調は、多くの人にとって日常の一部になっているのでは。株式会社NEXERはこのほど、パーソナルトレーニング＆ピラティススタジオ「nano」と共同で、全国の男女500人を対象に行った「体の慢性的な痛みとの付き合い方」についてのアンケート結果を公開した。 【調査結果】対処法は人それぞれです 現在慢性的な体の痛