トランプ米大統領の国政支持率が再執権以降の最低値に下落したという調査結果が出てきたと、ロイター通信が24日（現地時間）報じた。ロイター通信が世論調査機関イプソスと共同で20日から23日にかけて米国の成人1272人を対象に実施した世論調査（誤差範囲±3％ポイント）で、回答者の36％がトランプ大統領の職務遂行を肯定的に評価した。これは先週の調査（40％）と比べ4ポイント下落した数値。トランプ大統領の支持率は再執権初期